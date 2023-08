Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlandse eventingruiters kwalificeren zich voor Spelen Parijs

18.47 uur: De Nederlandse eventingruiters hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Bij de EK op het befaamde Franse paardensportcomplex Haras du Pin was het voor Oranje zaak om de wedstrijd, met als zwaartepunt de cross, uit te rijden. Dat lukte en als nummer 8 van de landenwedstrijd plaatste Oranje zich voor Parijs.

„Ik ben trots op alle ruiters, ook door de manier waarop we een team vormden”, aldus bondscoach Andrew Heffernan, die zelf ook in actie kwam. „Ze hebben mij als ruiter ook enorm gesteund, want om hier te rijden was geen gemakkelijke beslissing, daar ben ik ze dankbaar voor. We hebben ons doel bereikt. Ik kan mijn geluk niet op.”

De Europese titel in de landenwedstrijd ging naar Groot-Brittannië, voor Duitsland (zilver) en Frankrijk (brons). De individuele titel was voor de Britse Rosalind Canter. Janneke Boonzaaijer eindigde op de zeventiende plek en werd daarmee de beste Nederlandse. Heffernan werd 30e, Sanne de Jong 33e. Eventing bestaat uit de onderdelen dressuur, cross en springen.

Eerder wisten de dressuurploeg en de springruiters zich al te plaatsen voor de Spelen. „Ik ben ongelooflijk trots dat we het ticket voor Parijs hebben verdiend, en dik verdiend vind ik”, zegt Iris Boelhouwer, directeur topsport bij de Nederlandse bond. „We hebben eind vorig jaar een plan gemaakt met alle eventingruiters. Iedereen heeft zich er voor de volle 100 procent voor ingezet en het is gewoon gelukt. Dat maakt me abnormaal trots.”

Springruiter Smolders eindigt als derde in Londen

18.46 uur: Springruiter Harrie Smolders is als derde geëindigd bij de Grote Prijs van Londen. Hij bleef op de rug van Monaco foutloos, maar was in de barrage net iets langzamer dan de Amerikaanse Jessica Springsteen, een dochter van zanger Bruce Springsteen.

Springsteen kwam na 43,01 seconden over de finish. De Belg Olivier Philippaerts werd tweede (43,90), vlak voor Smolders (43,92). Maikel van der Vleuten kwalificeerde zich niet voor de barrage en eindigde als vijftiende.

Motorcrosser Herlings in aanloop naar thuisrace vierde in Zweden

18.46 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de Grote Prijs van Zweden genoegen moeten nemen met de vierde plaats. De 28-jarige Brabander eindigde in de eerste manche als achtste en kwam in de tweede race over het circuit van Uddevalla als vierde over de finish. In het dagklassement belandde Herlings met 31 punten op plek vier. De motorcrosser maakte twee weken geleden in Finland zijn rentree in de MXGP na een gebroken nekwervel en werd toen vijfde.

De Zwitser Jeremy Seewer pakte net als vorig jaar de winst in Zweden. De Yamaha-coureur eindigde als derde in de eerste race, gewonnen door WK-leider Jorge Prado uit Spanje. In de tweede manche, verreden in druilerige omstandigheden, was Seewer oppermachtig. De Fransman Romain Febvre kwam op gepaste afstand als tweede over de finish. Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, gaf bijna een halve minuut toe op de winnaar.

Met in totaal 45 punten pakte Seewer de dagzege, Febvre werd tweede met 44 punten. Prado eindigde met 40 punten op de derde plaats. De Spanjaard koerst met nog vier grands prix te gaan onbedreigd af op zijn eerste wereldtitel in de zwaarste klasse. Prado heeft bijna 100 punten voorsprong op Febvre. Herlings, die vier GP’s miste, staat in het WK-klassement op de zevende plaats.

Volgende week vindt op het crosscircuit van Arnhem de Grote Prijs van Nederland plaats. Herlings hoopt dan weer te kunnen meedoen om de winst.

Basketballers verliezen in pre-kwalificatie voor Spelen van Zweden

15.20 uur: De Nederlandse basketballers zijn in Turkije niet goed begonnen aan het pre-kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. In de eerste wedstrijd was Zweden met 91-89 net te sterk. De beslissing viel in overtime. Na de reguliere speeltijd stond het 81-81.

Yannick Franke was bij Oranje goed voor 19 punten, Jesse Edwards nam er één minder voor zijn rekening. Bij de Zweden blonk Melwin Pantzar uit met 28 punten.

„Het is een pijnlijk verlies. Dat is verliezen in overtime natuurlijk altijd”, aldus bondscoach Arik Shivek. „Het zegt wel iets over het team dat we in staat waren ons terug te knokken in de wedstrijd. En al voelt het nu niet zo, maar daar zit een waardevolle les in. Ik hoop dat we die leren. Het is sowieso goed voor deze mannen, voor deze nieuwe generatie, om dit soort wedstrijden mee te maken. Daar kun je alleen maar door groeien.”

Maandag is België de tegenstander en woensdag neemt de ploeg van Shivek het op tegen Kroatië. De nummers 1 en 2 gaan naar de halve finales. De eindstrijd van het pre-kwalificatietoernooi is zondag 20 augustus.

Na Courtois ook Éder Militão lang uitgeschakeld bij Real Madrid

14.46 uur: Na doelman Thibaut Courtois heeft ook verdediger Éder Militão bij Real Madrid een zware knieblessure opgelopen. De Braziliaanse international raakte zaterdag geblesseerd tijdens het gewonnen competitieduel met Athletic Club (0-2). Medisch onderzoek wees uit dat Militão de voorste kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd.

Dat overkwam Courtois enkele dagen geleden ook al op het trainingsveld. De Belgische keeper van Real scheurde eveneens de voorste kruisband van zijn linkerknie en moet zeker een half jaar revalideren. De Madrilenen staan op het punt om de Spaanse doelman Kepa Arrizabalaga van Chelsea over te nemen als vervanger van Courtois.

Courtois (31) en Militão (25) zijn vaste krachten in het elftal van trainer Carlo Ancelotti. Ze moeten beiden een operatie ondergaan.

Flekken en Van de Ven treffen elkaar bij debuut in Premier League

14.37 uur: Doelman Mark Flekken en verdediger Micky van de Ven treffen elkaar bij hun debuut in de Premier League. Flekken staat onder de lat bij Brentford, dat het vanaf 15.00 uur voor eigen publiek opneemt tegen Tottenham Hotspur. Bij de Spurs staat verdediger Van de Ven centraal achterin.

Beide Nederlanders hebben deze zomer de Bundesliga verruild voor de Premier League. Viervoudig Oranje-international Flekken verhuisde van SC Freiburg naar Brentford, dat vorig seizoen op de negende plaats eindigde in de Engelse topcompetitie. Jeugdinternational Van de Ven ging voor 40 miljoen euro van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur.

De Spurs moesten zaterdag afscheid nemen van Harry Kane, de topscorer aller tijden van de club. De spits stapte voor ruim 100 miljoen euro over naar Bayern München.

Tijdritkampioene Dygert niet van start in wegwedstrijd op WK

11.58 uur: De Amerikaanse Chloe Dygert verschijnt zondag niet aan de start van de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen wielrennen in Schotland. Ook de Poolse Katarzyna Niewiadoma past voor de wegrit.

De 26-jarige Dygert, die zich donderdag - terwijl ze ziek was - tot wereldkampioene tijdrijden kroonde, is nog steeds niet opgeknapt. Ook de 28-jarige Niewiadoma past om medische redenen. De Poolse, die in de laatste Tour de France als derde eindigde, legde op sociale media uit dat ze zich de laatste twee dagen „niet 100 procent” voelde. Ze sukkelt met een luchtweginfectie.

De start staat gepland om 13.10 uur. Het is een parcours van 154,1 kilometer van Loch Lomond naar Glasgow.

Sinner en De Minaur gaan in Toronto op voor eerste Masters-titel

09.58 uur: Jannik Sinner en Alex de Minaur strijden zondag om de titel op het masterstoernooi van Toronto. Beiden hebben nog nooit een masterstitel veroverd.

De Italiaan Sinner was in Canada in de halve eindstrijd met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, terwijl De Minaur maar vier games afstond tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-3.

De 21-jarige Sinner, de nummer 8 van de wereld, stond twee keer in de finale van het masterstoernooi van Miami. In 2021 verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz, begin dit jaar was Daniil Medvedev uit Rusland hem er de baas in de eindstrijd.

De Minaur (24) is de mondiale nummer 18. Hij had dit seizoen op alle masterstoernooien in de tweede ronde verloren.

Schuurs naar finale dubbelspel Montreal

09.14 uur: Demi Schuurs heeft zich op het grote WTA-toernooi van Montreal geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Schuurs was samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk met 6-3 3-6 11-9 net te sterk voor de Australische Storm Hunter en Elise Mertens uit België.

De 30-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld, won het toernooi in Canada in 2018. Een jaar later was ze finaliste.

De tegenstanders van Schuurs en Krawczyk zijn nog niet bekend. Vanwege het slechte weer werd de andere halve eindstrijd van het dubbelspel verplaatst naar zondag.

Ook de tweede halve finale van het enkelspel werd uitgesteld. Daarin nemen Elena Rybakina uit Kazachstan en Ljoedmila Samsonova uit Rusland het tegen elkaar op. De Amerikaanse Jessica Pegula staat al in de eindstrijd, na een zege op de Poolse Iga Swiatek.