Tijdritkampioene Dygert niet van start in wegwedstrijd op WK

11.58 uur: De Amerikaanse Chloe Dygert verschijnt zondag niet aan de start van de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen wielrennen in Schotland. Ook de Poolse Katarzyna Niewiadoma past voor de wegrit.

De 26-jarige Dygert, die zich donderdag - terwijl ze ziek was - tot wereldkampioene tijdrijden kroonde, is nog steeds niet opgeknapt. Ook de 28-jarige Niewiadoma past om medische redenen. De Poolse, die in de laatste Tour de France als derde eindigde, legde op sociale media uit dat ze zich de laatste twee dagen "niet 100 procent" voelde. Ze sukkelt met een luchtweginfectie.

De start staat gepland om 13.10 uur. Het is een parcours van 154,1 kilometer van Loch Lomond naar Glasgow.

Sinner en De Minaur gaan in Toronto op voor eerste Masters-titel

09.58 uur: Jannik Sinner en Alex de Minaur strijden zondag om de titel op het masterstoernooi van Toronto. Beiden hebben nog nooit een masterstitel veroverd.

De Italiaan Sinner was in Canada in de halve eindstrijd met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, terwijl De Minaur maar vier games afstond tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-3.

De 21-jarige Sinner, de nummer 8 van de wereld, stond twee keer in de finale van het masterstoernooi van Miami. In 2021 verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz, begin dit jaar was Daniil Medvedev uit Rusland hem er de baas in de eindstrijd.

De Minaur (24) is de mondiale nummer 18. Hij had dit seizoen op alle masterstoernooien in de tweede ronde verloren.

Schuurs naar finale dubbelspel Montreal

09.14 uur: Demi Schuurs heeft zich op het grote WTA-toernooi van Montreal geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Schuurs was samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk met 6-3 3-6 11-9 net te sterk voor de Australische Storm Hunter en Elise Mertens uit België.

De 30-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld, won het toernooi in Canada in 2018. Een jaar later was ze finaliste.

De tegenstanders van Schuurs en Krawczyk zijn nog niet bekend. Vanwege het slechte weer werd de andere halve eindstrijd van het dubbelspel verplaatst naar zondag.

Ook de tweede halve finale van het enkelspel werd uitgesteld. Daarin nemen Elena Rybakina uit Kazachstan en Ljoedmila Samsonova uit Rusland het tegen elkaar op. De Amerikaanse Jessica Pegula staat al in de eindstrijd, na een zege op de Poolse Iga Swiatek.