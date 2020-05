Rankovic wil van ADO Den Haag stabiele club maken

Rankovic speelde eerder 6 jaar bij de club. „Ik heb hier alles gemaakt. Promotie, degradatie, het Zuiderpark, het verhuizen naar een nieuw stadion. Dat ik nu de kans krijg hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan is een droom die uitkomt. Ik heb altijd een warm gevoel gehouden bij deze club en dat heb ik vanaf het begin ook bij de onderhandelingen voor mijn nieuwe functie gehad.”

Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp zijn door Rankovic als assistenten gekozen. De technische staf is voor twee jaar vastgelegd. Naast speler was Rankovic eerder ook jeugdtrainer bij de Haagse club. Hij was eerder bovendien assistent van Henk Fraser bij Vitesse en Sparta Rotterdam.