Hij is nog te verslaan: Carlos Alcaraz delft onderspit tegen Tommy Paul

Dat Alcaraz verloor kwam wellicht niet helemaal uit de lucht vallen. Een ronde eerder had de Spanjaard al alle moeite van de wereld met Hubert Hurkacz. De nummer 17 van de wereld uit Polen won toen de eerste set en boog vervolgens pas na twee tiebreaks het hoofd. De drie plekken hoger geplaatste Paul maakte het Alcaraz een dag later vervolgens nog moeilijker.

Alcaraz wist weliswaar weer de stand gelijk te trekken nadat hij de eerste set verloor, maar bij een 3-2 stand in de derde set wist Paul de beslissende break te maken. Het was voor Alcaraz zijn eerste nederlaag in het enkelspel sinds de verloren Roland Garros-finale tegen Novak Djokovic. Daarna won hij zowel Queen’s als Wimbledon. Ook waren er twee zeges in de Hopman Cup, verder had hij ook in Toronto al twee partijen gewonnen voor hij in deze kwartfinale ten onder ging.

„Ik realiseer me dat ik in deze wedstrijden niet goed heb gespeeld”, zei Alcaraz. „Het enige wat ik nu kan doen is trainen om beter te worden. Ik heb nog een paar weken voordat de US Open begint.. Ik moet me nu eerst concentreren op het masterstoernooi van Cincinnati. Dat is ook een groot toernooi. Ik heb veel geleerd van Toronto. Ik denk dat ik sommige dingen goed heb gedaan, maar waarschijnlijk kan alles beter.”

Zodoende mag Paul het in de halve eindstrijd gaan opnemen tegen Sinner. De Italiaan had het niet gemakkelijk tegen Monfils, maar won wel: 6-4, 4-6 en 6-3.

Swaitek naar halve eindstrijd Montreal

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, drong op het toernooi van Montreal door tot de halve finale. De 22-jarige Poolse versloeg Danielle Collins uit de Verenigde Staten met 6-3 4-6 6-2. Swiatek treft in de halve eindstrijd de Amerikaanse Jessica Pegula, die landgenote Coco Gauff uitschakelde: 6-2 5-7 7-5.

Griekspoor treft Tiafoe in Cincinnati

Tallon Griekspoor treft maandag in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati de Amerikaan Frances Tiafoe. Het is de eerste keer dat de 27-jarige Nederlander tegenover de nummer 10 van de wereld op de baan staat.

Griekspoor, die 16 plaatsen lager op de wereldranglijst staat, werd afgelopen dinsdag op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zverev.

Een week eerder had Griekspoor zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10 geboekt. Hij versloeg in de halve finale van het toernooi van Washington de Amerikaan Taylor Fritz, maar moest vervolgens in de eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Brit Dan Evans.