Onstuitbare Tatum loodst Boston Celtics naar finale Eastern Conference

Tegenstander in de finale van de oostelijke divisie is Miami Heat, dat in de halve finales afrekende met New York Knicks. Donderdag is hun eerste onderlinge treffen in een best-of-seven.

De kampioen van de Eastern Conference speelt tegen de kampioen van de Western Conference om de titel in de NBA. Het kampioenschap in de westelijke divisie gaat tussen Los Angeles Lakers en Denver Nuggets.

Bekijk hier de beelden van een fenomenale Tatum.