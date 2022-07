Premium Het beste van De Telegraaf

’Slechter kon het niet lopen’ Jumbo-Visma likt wonden na rampzalige dag in bizarre kasseienrit

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Benoot helpt Roglic tijdens de achtervolging. Ⓒ ANP/HH

ARENBERG - Er werd een slagveld verwacht in de helse kasseienrit van deze Tour de France, maar niet dat Jumbo-Visma het grootste slachtoffer zou worden. Nog voordat de eerste strook met kinderkopjes was bereikt, klapte Wout van Aert kiezelhard tegen het asfalt. En daar bleef het niet bij, want vanaf dat moment voltrok zich de ene ramp na de andere binnen de Nederlandse topploeg, die op een gegeven moment alles leek te verliezen. Primoz Roglic moest in de chaos zelfs zijn eigen ontwrichte schouder terug in de kom duwen.