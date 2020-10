Na een proces vol levenslessen lonkt de Giro-zege voor Wilco Kelderman

Wilco Kelderman Ⓒ ANP

UDINE - Het wordt de week van de waarheid voor Wilco Kelderman, die nog zes ritten over heeft om een gooi te doen naar de Giro-zege. Vijftien seconden moet hij goedmaken op rozetruidrager João Almeida om de opvolger te worden van Tom Dumoulin, die in 2017 geschiedenis schreef door als eerste Nederlander de Ronde van Italië te winnen. „Ik had wel het gevoel dat ik nog eens op het podium van een grote ronde kon komen, maar eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik in de positie zou komen dat de eindzege zo dichtbij was”, geeft Kelderman op de rustdag toe.