Denzel Dumfries ziet Internazionale winnen dankzij droomdebuut Joaquin Correa

In de uitwedstrijd tegen Hellas Verona kopte de Argentijnse invaller Joaquin Correa, die een dag eerder was overgekomen van Lazio, Inter in de 83e minuut op fraaie wijze op voorsprong (1-2). Diep in blessuretijd was hij nog eens trefzeker en beleefde daarmee een droomdebuut: 1-3.

Bij rust leidde de thuisploeg nog. Ivan Iilic scoorde na een kwartier spelen voor Verona. Kort na de pauze maakte Lautaro Martínez, ook een Argentijn, gelijk.

Joaquin Correa viert feest met de fans. Ⓒ HH/ANP

Stefan de Vrij deed de gehele wedstrijd mee bij Inter, dat vorig seizoen de landstitel behaalde. De van PSV overgekomen Denzel Dumfries bleef op de reservebank zitten. De Vrij en Dumfries zijn door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.

