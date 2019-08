Nog meer blessureleed in aanvalslinie Barcelona

Volgens de medische staf van Barcelona heeft de Fransman, die de afgelopen jaren al met heel wat blessureleed kampte, vijf weken nodig om te herstellen.

De 22-jarige Dembélé speelde vrijdag bij de start van La Liga de hele wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Hij ging met Barcelona in de slotfase onderuit (1-0) in stadion San Mamés door een prachtig doelpunt van invaller Aritz Aduriz.

Suarez

Luis Suarez viel al voor rust uit met een kuitblessure. De spits staat voorlopig aan de kant. Trainer Ernesto Valverde moest het in Bilbao ook al doen zonder Lionel Messi, die op de weg terug is na een blessure. De Catalaanse ploeg van aanwinst Frenkie de Jong speelt zondag in het eigen Camp Nou tegen Real Betis.

