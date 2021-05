Zeljko Petrovic met morfine terug op Willem II-bank

Een tijdelijke oplossing, omdat hij op korte termijn niet geopereerd kon worden. Petrovic meldde zich vrijdag weer op het trainingsveld bij de degradatiekandidaat. „De pijn is acceptabel en ik moet en zal de laatste wedstrijden op de bank zitten om Willem II in de Eredivisie te houden.”

De Montenegrijn heeft zware dagen achter de rug, vertelde hij tegen de NOS. Een oplossing was niet een-twee-drie voorhanden. „Ik zou het ook vervelend vinden om wel geopereerd te worden, terwijl andere mensen ernstig ziek zijn. De dokter heeft het goed gedaan om niks te doen. Anders krijg je weer die verhalen over privileges voor trainers en voetballers. Ik heb alleen gevraagd: ’Geef me iets, zodat ik verlost ben van de pijn.’ Ik heb tien dagen niet geslapen. Het was onmenselijke pijn. Dat hebben ze heel goed gedaan met een spuit. Maar dat ga ik nooit meer doen. Die spuit was nog erger dan de tien dagen dat ik pijn heb gehad. Dat was zo pijnlijk. Ik ben de dokter dankbaar dat ik nu acceptabele pijn heb.”

Bekijk ook: PSV zonder Mohamed Ihattaren naar Willem II

Petrovic verbeet vrijdagochtend de pijn om op het trainingsveld terug te kunnen keren. „Ik moest veel medicatie pakken om op het veld te staan. Maar twee dagen voor een wedstrijd kon ik niet binnen blijven. Een kapitein moet het laatste vertrekken. Niet het eerst. In de moeilijkste periode voor de club wil ik wel erbij zijn als hoofdtrainer. Ik kan wel thuisblijven en niks doen. Dat is veilig, maar dat zit niet in mijn karakter. Ik ben hier gekomen om te helpen Willem II in de Eredivisie te houden en dan ga ik ook met pijn op de bank zitten. Het zou dramatisch zijn als ik de laatste drie wedstrijden niet op de bank zou kunnen zitten.”

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie