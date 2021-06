Oranje meer mans met Malen: ’Samenwerking positief en creatief’

Donyell Malen duelleert met Visar Musliu van Noord-Macedonië. De spits wordt na 66 minuten gewisseld.

AMSTERDAM - In Nederlands derde EK-groepsduel, dat voor rust ondermaats maar daarna vermakelijk was, heeft Donyell Malen aangetoond klaar te zijn voor een basisplaats in de achtste finale. De aanvaller van PSV bereidde tegen Noord-Macedonië (3-0) de openingstreffer van Memphis Depay voor en onderstreepte daarmee een betere klik met de aanvalsleider van Oranje te hebben dan Wout Weghorst. In de Johan Cruijff ArenA gold: met Malen meer mans.