Negendarter! Sensationele partij op WK darts eindigt met ultiem hoogtepunt

Nooit eerder werd een wedstrijd op een WK beslist met een negendarter. „Ik weet niet wat ik moet zeggen”, reageerde Borland direct na afloop bij RTL7.

Het was de eerste keer dat de 25-jarige darter een officiële negendarter gooide. „En dat ook nog eens in Alexandra Palace. Het is ongelooflijk. Ik ben dolgelukkig.”

Het duel tussen Borland en Brooks was sowieso een heerlijk dartsgevecht. De winnaar kwam tot een gemiddelde score van 94,8 en was succesvol op ruim de helft van zijn dubbels. Brooks, in 2020 winnaar van het PDC Jeugd WK, liet vergelijkbare cijfers noteren.

De fans in ’Ally Pally’ konden wel wat vermaak gebruiken. De eerste partij van de avond tussen Paul Lim en Joe Murnan stond bol van de fouten en deed pijn aan de ogen. Beiden heren kwamen niet verder dan een gemiddelde van 79 en scoorden niet hoger dan 35 procent op hun dubbels.

Bekijk ook: Peter Wright kan vrolijk Kerstmis vieren

Bonus

De 25-jarige Borland is de mondiale nummer 65 krijgt geen bonus voor zijn prestatie. Alleen bij een tweede negendarter kan hij een mooi geld bedrag tegemoet zien. Selco Builders Warehouse, de officiële partner van de PDC, heeft een bonus van ruim 115.000 euro beschikbaar gesteld voor de eerste darter die erin slaagt om tijdens het toernooi twee perfecte legs te gooien. Van dat bedrag gaat de helft naar een fan en een goed doel (twee keer een kwart). De rest mag de speler zelf houden.

Uitslagen vrijdagavond