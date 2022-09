Sport Kort: Cordon-Ragot wint tijdrit Ladies Tour, Wiebes houdt leiding

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Cordon-Ragot wint tijdrit Ladies Tour, Wiebes houdt leiding

14.19 uur: De Franse wielrenster Audrey Cordon-Ragot heeft de vijfde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo was de beste in de individuele tijdrit met start en finish in Sittard-Geleen. Ze bleef met een tijd van 25 minuten en 15 seconden de Nederlandse Riejanne Markus, de winnares van een dag eerder, 3 seconden voor.

Lorena Wiebes behield de leiding in het algemeen klassement. De sprintster van Team DSM, die de eerste en tweede etappe had gewonnen, eindigde op 21 seconden als vijfde. Wiebes heeft voor de slotetappe van zondag in Arnhem 6 seconden voorsprong op de Cordon-Ragot. Karlijn Swinkels staat derde op 36 seconden.

Lambriex en Van de Werken blijven op WK aan de leiding

12.30 uur: Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan na de derde dag van het WK zeilen in het Canadese Halifax nog altijd aan de leiding in het klassement van de 49er. Na acht races staan ze op 30 punten, vijf minder dan de Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel.

„Het was belangrijk het hoofd koel te houden”, vertelt Van de Werken. „Dat we, ondanks de soms frustrerende momenten, de juiste dingen blijven doen en blijven kijken naar de volgende kans. We hebben uiteindelijk een 2-11-10 en een 3 gevaren en staan nog steeds op kop bovenaan, dus dat is mooi.”

Odile van Aanholt en Annette Duetz verloren de leiding in de klasse 49erFX. Ze staan na negen races op 48 punten. Dat zijn er drie meer dan Vilma Bobeck en Rebecca Netzler uit Zweden. De WK duren nog tot en met maandag en worden afgesloten met een medalrace.