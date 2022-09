Sport Kort: Poels twee jaar langer bij Bahrain Victorious

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Waterpolosters sluiten groepsfase EK af met zege van 29-3

21.53 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun laatste groepswedstrijd op het EK in Split met grote cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Duitsland met 29-3 (9-0 7-1 7-0 6-2). Oranje eindigde met vijf overwinningen bovenaan in groep A en neemt het maandag in de kwartfinales op tegen de nummer 4 van de andere poule, Frankrijk.

De waterpolosters van Oranje scoorden er in de groepsfase lustig op los. Ze wonnen eerder al met grote cijfers van gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8) en Roemenië (28-0). Hoewel Oranje al zeker was van de eerste plaats in de poule, deed de ploeg van Doudesis het ook tegen Duitsland zeker niet rustig aan.

Na de eerste periode stond het al 9-0 en de waterpolosters bleven daarna vrijwel al hun kansen benutten. Kitty Lynn Joustra was de topscorer met vijf goals. Sabrina van der Sloot, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking gooiden ieder vier keer raak. De andere doelpunten kwamen van Ilse Koolhaas, Lola Moolhuijzen (beiden drie), Vivian Sevenich, Bente Rogge (beiden twee), Fleurien Bosveld en Rozanne Voorvelt.

Poels verlengt contract bij Bahrain Victorious

21.37 uur: Wout Poels rijdt ook volgend jaar voor de ploeg Bahrain Victorious. Het WorldTour-team uit Bahrein maakte dat via Twitter bekend. Poels rijdt sinds 2020 voor die ploeg.

De 34-jarige Limburger zou vorig jaar eigenlijk vertrekken. Bahrain Victorious maakte begin oktober bekend dat het aflopende contract van Poels niet verlengd zou worden, maar enkele weken later mocht de klimmer alsnog bijtekenen.

Poels won begin dit seizoen in Andalusië de Ruta del Sol. Hij reed de Giro en ging twee weken geleden in Utrecht ook van start in de Vuelta. De Limburger moest de Ronde van Spanje echter na de achtste etappe verlaten, omdat hij positief had getest op het coronavirus. Poels had ook milde symptomen. Hij stond op dat moment op de 28e plaats in het algemeen klassement.

De Limburger reed eerder voor het voormalige Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (Ineos). In Britse dienst won hij in 2016 Luik-Bastenaken-Luik.

Volleybalsters verslaan Japan in aanloop naar WK

20.25 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de aanloop naar het WK weer een overwinning geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg Japan in MartiniPlaza in Groningen met 3-0: 25-18 25-20 25-22. Zondag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, dan in het Topsportcentrum in Rotterdam.

Vorige week speelde Oranje in Belgrado twee keer tegen wereldkampioen Servië. De eerste wedstrijd werd met 3-1 verloren, maar de tweede won Nederland met dezelfde cijfers. De volleybalsters bereiden zich voor op het WK, dat in Nederland en Polen wordt gehouden. De ploeg van Selinger opent het toernooi op vrijdag 23 september in Arnhem tegen Kenia. Kameroen, Puerto Rico, België en Italië zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.

Voetbalfans vinden ondanks beperkt treinverkeer weg naar ArenA

16.49 uur: Ajax speelt de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur in een nagenoeg volle Johan Cruijff ArenA. Ondanks de beslissing van de NS om tussen 14.15 en 20.30 uur geen treinen te laten stoppen op station Amsterdam Bijlmer ArenA waren bij de aftrap nagenoeg alle stoeltjes bezet.

Supporters zijn erin geslaagd met eigen vervoer of de metro naar het stadion te komen. Voor automobilisten waren er bij de RAI 3000 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Van daaruit konden voetbalfans ook met de metro naar de ArenA. Vervoersbedrijf GVB had al aangekondigd extra metro’s in te zetten.

Het is zaterdag druk in het Arenagebied. Ajax begon om 16.30 uur aan het thuisduel met SC Cambuur. Later op de avond zijn er tegenover de ArenA uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en AFAS Live (Yade Lauren). Zo’n 72.000 mensen hebben een kaartje voor een van die drie evenementen kunnen bemachtigen.

De NS laat ruim zes uur geen treinen stoppen in de buurt van de ArenA omdat het de veiligheid van reizigers niet in gevaar wil brengen. Toen het duel van Ajax met Cambuur begon, vertrokken veel bezoekers van de Formule 1 uit Zandvoort. Zo’n 100.000 mensen waren naar de badplaats gekomen om Max Verstappen de kwalificatie voor de race van zondag te zien winnen.

De Ziggo Dome en AFAS Live adviseren concertbezoekers niet voor 19.00 uur naar het Arenagebied te gaan. Tegen die tijd zijn de meeste voetbalsupporters weer vertrokken, want het duel tussen Ajax en SC Cambuur is voor 18.30 uur afgelopen.

Jack Miller pakt voor het eerst in vier jaar pole in MotoGP

15.55 uur: De Australische motorcoureur Jack Miller heeft voor het eerst in vier jaar poleposition veroverd in de MotoGP. De 27-jarige coureur pakte op zijn Ducati pole voor de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. In 2018 deed hij dat ook in Argentinië. Dat betekende toen voor Miller zijn eerste pole in de MotoGP.

Een dag voor de GP van San Marino was de Australiër de snelste in de kwalificatie met een tijd van 1.31,899. Miller bleef zijn teamgenoot Francesco Bagnaia 0,015 seconde voor. De Italiaan, winnaar van de laatste drie grands prix, start de race op zondag echter vanaf de vijfde plek. Bagnaia moet voor straf drie plekken naar achteren op de startopstelling omdat hij tijdens de vrije training een andere coureur had gehinderd.

De kopman van Ducati staat in het WK op de derde plaats, met 44 punten achterstand op titelverdediger Fabio Quartararo. De Fransman van Yamaha kwam in de kwalificatie niet verder dan de achtste plaats, op 0,347 van Miller. Quartararo begint de GP van San Marino wel vlak voor zijn voornaamste rivaal Aleix Espargaró, die de negende tijd klokte. De Spanjaard staat 32 punten achter in het WK-klassement.

In de Moto2 start Bo Bendsneyder zondag vanaf de veertiende plaats, Zonta van den Goorbergh vanaf plek 26. De Italiaan Celestino Vietti pakte poleposition, ondanks een crash aan het einde van de kwalificatie. Vietti had op dat moment al de beste tijd op zijn naam staan. WK-leider Ai Ogura uit Japan start vanaf de achtste plek, met zijn voornaamste rivaal Augusto Fernández naast zich op positie negen. De Spanjaard heeft 1 punt minder dan Ogura. Vietti staat op de derde plaats in het WK, met 27 punten achterstand.

Cordon-Ragot wint tijdrit Ladies Tour, Wiebes houdt leiding

14.19 uur: De Franse wielrenster Audrey Cordon-Ragot heeft de vijfde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo was de beste in de individuele tijdrit met start en finish in Sittard-Geleen. Ze bleef met een tijd van 25 minuten en 15 seconden de Nederlandse Riejanne Markus, de winnares van een dag eerder, 3 seconden voor.

Lorena Wiebes behield de leiding in het algemeen klassement. De sprintster van Team DSM, die de eerste en tweede etappe had gewonnen, eindigde op 21 seconden als vijfde. Wiebes heeft voor de slotetappe van zondag in Arnhem 6 seconden voorsprong op de Cordon-Ragot. Karlijn Swinkels staat derde op 36 seconden.

Lambriex en Van de Werken blijven op WK aan de leiding

12.30 uur: Bart Lambriex en Floris van de Werken gaan na de derde dag van het WK zeilen in het Canadese Halifax nog altijd aan de leiding in het klassement van de 49er. Na acht races staan ze op 30 punten, vijf minder dan de Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel.

„Het was belangrijk het hoofd koel te houden”, vertelt Van de Werken. „Dat we, ondanks de soms frustrerende momenten, de juiste dingen blijven doen en blijven kijken naar de volgende kans. We hebben uiteindelijk een 2-11-10 en een 3 gevaren en staan nog steeds op kop bovenaan, dus dat is mooi.”

Odile van Aanholt en Annette Duetz verloren de leiding in de klasse 49erFX. Ze staan na negen races op 48 punten. Dat zijn er drie meer dan Vilma Bobeck en Rebecca Netzler uit Zweden. De WK duren nog tot en met maandag en worden afgesloten met een medalrace.