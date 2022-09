Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe kan de methodiek van Peter Murphy Oranje op het WK helpen bij penalty’s?

Door Jeroen Kapteijns

Oranje schakelt de hulp van Peter Murphy in. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De methodiek van Peter Murphy, de ex-volleybalcoach, die als wetenschapper in de arm wordt genomen door bondscoach Louis van Gaal, met het oog op een mogelijke penaltyreeks op het WK, is bepaald niet kakelvers. Vanaf 1992 is de Action Typologie, waar Murphy zich op baseert, in zwang. De pioniers ervan zijn Bertrand Theraulaz en Ralph Hippolyte. Murphy is daar later op doorgegaan en publiceerde in 2005 met sportpsycholoog Jan Huijbers het boek ’Totaalcoachen – begeleiden met principes van Action Type’. Daarin werden de principes van aandacht en concentratie aan de Action Typologie toegevoegd.