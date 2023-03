Premium Het beste van De Telegraaf

‘Het positieve is dat onze auto heel competitief is en dat is enige dat ik nodig heb om kampioen te worden’ Max Verstappen haalt verhaal Sergio Pérez onderuit: ‘Geen sprake van miscommunicatie’

Door Erik van Haren

Max Verstappen en Sergio Pérez trappen lol tijdens een sponsor-activiteit. Ⓒ ANP/HH

MELBOURNE - Om alle verhalen over eventuele frictie binnen Red Bull, tussen hem en Sergio Pérez, maakt Max Verstappen zich niet zo druk. De regerend wereldkampioen weet inmiddels wel hoe zijn uitspraken uitvergroot worden in bijvoorbeeld Engeland en Mexico. Met één zin maakt Verstappen in Melbourne wel duidelijk dat er van miscommunicatie in Jeddah, toen hij in de allerlaatste ronde een extra WK-punt verdiende, geen sprake was. Iets wat Pérez juist nog steeds beweert.