Invaller Cyril Dessers voor derde keer in een week tijd held van Feyenoord

Het weerzien tussen Feyenoord-trainer Arne Slot en zijn oude club AZ, waar hij een jaar abrupt op straat werd gezet, nadat hij bekend met de Rotterdammers in gesprek te zijn. Zijn toenmalige assistent Pascal Jansen nam het over in Alkmaar en stonden de twee voor het eerst tegenover elkaar.

Het was Slot die zijn ploeg het beste liet voetballen in de openingsfase, al werd zijn elftal daarbij ook geholpen door AZ. Jordy Clasie waande zichzelf weer even Feyenoorder en schoof de bal zomaar in de voeten van Bryan Linssen, die recht op Peter Vindahl afkon, maar wel zijn meerdere in de doelman moest erkennen. Ook Guus Til kreeg de bal een keer zomaar in zijn voeten geschoven, maar de inzet van uiteindelijk Jens Toornstra werd van de lijn gehaald. Tussendoor had Luis Sinisterra de paal geraakt en werd Vindahl nog een paar keer getest. Zijn collega aan de overzijde had het een stuk rustiger. Slechts een keer in de eerste helft werd Justin Bijlow getest door een schot van Dani de Wit.

Onrust in de Kuip

Het was alle kansen bij elkaar beschouwd een klein wonder dat er bij rust nog niet gescoord was door de formatie van Slot. Het andere smetje op de sterke helft van de thuisploeg was dat er kort na een spectaculaire omhaal van Sinisterra de wedstrijd een paar minuten stillag, nadat er blikje energiedrank richting de AZ-goalie gegooid werd. Nadat Owen Wijndal het blikje teruggooide ontstond er wat rumoer en ook was er een klein opstootje op het veld. Scheidsrechter Allard Lindhout laste een mini-pauze in, maar uiteindelijk werd de wedstrijd snel hervat.

Direct na rust schoot Feyenoord wel met scherp, maar Linssen werd afgevlagd vanwege buitenspel. Verder had de thuisploeg een stuk meer moeite om in de buurt van de Deense doelman te komen. De AZ-muur stond goed en die situatie verleidde Fredrik Aursnes na twintig minuten tot een wanhoopsschot van grote afstand, dat heel ruim naast ging. Het was een typerende poging voor een tot op dat moment van twee kanten zeer pover tweede bedrijf.

Een luchtduel tussen Luis Sinisterra en Yukimara Sugawara. Ⓒ ProShots

Vijf minuten later waren dan echte kansen voor AZ. Eerst reageerde Bijlow formidabel op een inzet van Tijjani Reijnders, de rebound werd vervolgens van dichtbij door Vangelis Pavlidis op het hoofd van Gernat Trauner gekopt, waarna de tweede rebound uiteindelijk net over ging. Feyenoord ontsnapte later nog een keer toen een schot van Jesper Karlsson via een been en Bijlow voor AZ net langs de verkeerde kant van de paal hobbelde.

Feyenoord zette in de slotfase nog wel druk op het doel van Vindahl. Twee keer voorkwam Bruno Martins Indi met een geweldige kopbal doelgevaar. Maar de derde keer kwam de bal via zijn buik voor de voeten van Cyriel Dessers terecht. De man die Feyenoord deze week al twee keer de winnende schonk, verzuimde echter de treffer over te halen. Aan de andere kant werd Karlsson nog vrijgespeeld, maar hij wist AZ niet een enigszins onverdiende zege te schenken.

Dat leek de laatste kans van de wedstrijd te zijn, maar toch kwam er nog een voor de net ingevallen Dessers. Hij werd weer de held. Via een AZ-been vloog zijn schot langs de dit keer kansloze Vindahl.