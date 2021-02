Sensationeel debuut Michel Vlap tegen Bayern München

De van Anderlecht overgekomen Nederlander scoorde maandagavond prachtig tegen Bayern München en gaf een assist. Uiteindelijk werd het 3-3. Dat was een flinke tegenvaller voor de nummer zestien van de Bundesliga, die in München een 1-3 voorsprong uit handen gaf.

Bayern München blijft de Bundesliga aanvoeren, met een voorsprong van 5 punten op RB Leipzig. Arminia blijft de nummer 16 van de ranglijst.

Vlap opende al in de 9e minuut de score. Vlak voor rust scoorde Armos Pieper uit een hoekschop van de oud-voetballer van Heerenveen die ruim anderhalf jaar geleden zijn debuut voor Anderlecht ook al bekroonde met een treffer.

Manuel Neuer is kansloos. Ⓒ ANP/HH

Robert Lewandowski tekende voor 1-2, maar Christian Gebauer gaf Bielefeld weer een voorsprong van twee treffers (1-3). Doelpunten van Corentin Tolisso en Alphonso Davies leverden Bayern toch nog een gelijkspel op. Vlap werd na ruim een uur gewisseld.

Bayern München won afgelopen donderdag nog het WK voor clubteams. De recordkampioen van Duitsland was in de finale in het Qatarese Al Rayyan te sterk voor het Mexicaanse Tigres en vulde zo de prijzenkast verder aan. De wereldbeker voor clubs betekende de zesde prijs op rij voor de club uit Beieren.

Droomseizoen

Onder leiding van de 55-jarige Hansi Flick pakte Bayern vorig seizoen de ’dubbel’ in eigen land (landstitel en beker) en won het de Champions League. De ’Rekordmeister’ veroverde begin dit seizoen ook de Duitse en Europese Supercup. Slechts één club slaagde er eerder in dezelfde trofeeën (maar dan in Spanje) op rij te winnen: dat was FC Barcelona onder Pep Guardiola in het seizoen 2009-2010.