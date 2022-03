Alleskunner Tom Pidcock verlengt contract bij Ineos met vijf jaar

De Brit rijdt sinds vorig jaar voor Ineos. Pidcock won afgelopen seizoen de Brabantse Pijl en eindigde als tweede in de Amstel Gold Race. Op het WK in België werd hij zesde, enkele weken nadat hij in Japan olympisch goud had gepakt in de mountainbikewedstrijd. Van der Poel crashte al vroeg in die wedstrijd.

De Nederlander ontbrak begin dit jaar bij de WK veldrijden in de Verenigde Staten. Bij afwezigheid van Van der Poel en ook Wout van Aert pakte Pidcock met groot machtsvertoon de wereldtitel. Hij werd woensdag derde in Dwars door Vlaanderen, gewonnen door Van der Poel. Zondag komen ze elkaar weer tegen in de Ronde van Vlaanderen.

„Tom is een ongelooflijk talentvolle wielrenner en zijn diversiteit maakt hem heel bijzonder”, zegt teambaas Dave Brailsford van Ineos. „Hij behoort tot een nieuwe generatie jonge renners, die opgegroeid zijn met het rijden van diverse disciplines en ervan houden om voluit te koersen. Ik ben heel benieuwd wat we samen de komende jaren kunnen bereiken.”