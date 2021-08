Kenny Elissonde pakt rode trui Fabio Jakobsen grijpt net naast ritzege in Vuelta

Door onze Telesportredactie

Fabio Jakobsen vlak voor de etappe. Ⓒ ANP/HH

ALBACETE - Jasper Philipsen heeft zijn tweede ritzege in de Vuelta te pakken. In de vlakke rit van Tarancón naar Albacete over 184,4 kilometer bleek de renner van Alpecin-Fenix de rapste in de massaspurt. Fabio Jakobsen - die woensdag nog won - werd geklopt. De Nederlander verloor ook de groene puntentrui aan zijn concurrent uit België.