Cristiano Ronaldo (38) bij Portugese selectie voor EK-kwalificatieduels

Ronaldo’s toekomst was onduidelijk na de teleurstellende prestaties van de Portugezen op het WK in Qatar. Bovendien verhuisde Ronaldo naar Saudi-Arabië, waar hij momenteel onder contract staat bij Al-Nassr.

„Ik wil iedereen ontmoeten en alle spelers leren kennen. Cristiano Ronaldo staat ook op die lijst”, zei de nieuwe bondscoach Roberto Martínez eerder dit jaar al. Martínez was de afgelopen jaren bondscoach van België. „Hij heeft negentien jaren op de teller bij de nationale elf en verdient respect. Nadien is het aan mij om de beste selectie voor het EK te maken.”

Bij zijn nieuwe club Al-Nassr was Ronaldo sinds begin dit jaar in negen duels goed voor acht doelpunten en twee assists.

Duitsland

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft voor de komende twee oefenduels van het nationale voetbalelftal vijf nieuwelingen opgeroepen. Dat zijn Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha en Kevin Schade. Duitsland start met hen de voorbereiding op het Europees kampioenschap van 2024, dat in het land plaatsvindt. Eind maart speelt de ploeg tegen Peru en België.

„Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat we een sterke selectie krijgen”, zei Flick in een toelichting. „Daarvoor is het nodig dat meerdere spelers een kans krijgen. We hebben op meerdere posities alternatieven nodig. Sommige jongens krijgen daarom de mogelijkheid zich te laten zien. Dat is de opdracht die we hebben en daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”

"Ook de spelers die we niet hebben opgeroepen, beschikken over veel kwaliteiten en ze zouden niet misstaan op de lijst"

Vergeleken bij het WK in Qatar, dat eind vorig jaar teleurstellend verliep voor de Duitsers, zijn Emre Can, Bernd Leno en Florian Wirtz terug in de selectie. Ze waren langere tijd niet in beeld. Ook Timo Werner maakt zijn rentree. Hij ontbrak op het WK vanwege een blessure.

Thomas Müller, Ilkay Gündogan en de geblesseerde aanvoerder en doelman Manuel Neuer zijn prominente namen die ontbreken op de lijst. Nog niets is echter definitief, aldus Müller. „Ook de spelers die we niet hebben opgeroepen, beschikken over veel kwaliteiten en ze zouden niet misstaan op de lijst. Misschien zitten ze er de volgende keer wel weer bij. Dat sommige jongens teleurgesteld zijn is logisch, dat hoort er ook bij.”

Spanje

De nieuwe Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga en aanvaller Iago Aspas van Celta de Vigo weer bij de nationale voetbalselectie gehaald. Dat deed hij voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap, tegen Noorwegen en Schotland. Ook de ervaren Real Madrid-verdediger Nacho Fernandez is er na lange tijd weer bij. De drie deden eind vorig jaar niet mee aan het WK in Qatar.

Vergeleken bij dat toernooi, waarin Spanje in de achtste finales verloor van Marokko, zijn nog maar elf spelers overgebleven in de selectie. Na het WK vertrok de toenmalige bondscoach, Luis Enrique.

Joselu, aanvaller van Espanyol, is voor de eerste keer opgeroepen. Dat geldt ook voor David Garcia, verdediger van Osasuna.