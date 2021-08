Gevaccineerde Simona Halep moedigt andere tennissters aan vaccin ook te laten zetten

De 29-jarige Roemeense gaf zelf aan niet meer bang te zijn voor een besmetting na haar vaccinatie. Vorig jaar koos ze er nog voor niet af te reizen naar de US Open vanwege de pandemie. In oktober van vorig jaar testte ze zelf ook positief.

„Ik voel me veel comfortabeler na de vaccinatie”, zei Halep dinsdag. „Ik ben niet meer bang. Ik voel me beschermd. Ik ben wel nog steeds voorzichtig en draag een masker wanneer er veel mensen samenkomen op één plaats. Ik hoop dat zoveel mogelijk tennissters zich ook laten vaccineren. Dan hoeven die strikte protocollen van nu niet meer. Ik hou niet van de zogenaamde bubbels. Het geeft me stress. Dus hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe beter.”

Djokovic

Het coronavaccin is al langer een thema binnen de tenniswereld. Eerder gaf de nummer één van de wereld bij de mannen, de Serviër Novak Djokovic, aan dat het laten zetten van een vaccin een persoonlijke keuze is. „Het zou geen must mogen zijn om te mogen deelnemen aan toernooien”, zei hij. De Griek Stefanos Tsitispas, nummer drie van de wereld, zei maandag al dat hij het coronavaccin enkel zou laten zetten als de ATP het verplicht.

Halep miste de voorbije maanden Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen door een hardnekkige kuitblessure. Vorige week keerde ze terug in competitie in Montreal, maar ze verloor bij haar rentree van de Amerikaanse Danielle Collins.