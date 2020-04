Leverkusen-coach Peter Bosz looft Duitse saamhorigheid

Peter Bosz traint inmiddels weer in groepjes met Bayer Leverkusen. „Langzaamaan wordt alles iets minder stringent.” Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Op de drempel van de kwartfinale van de Europa League en uitzicht op een finaleplaats in de Duitse beker én topklassering in de Bundesliga. Nu is Peter Bosz al lang blij dat hij weer mag trainen met Bayer Leverkusen, zij het in kleine groepjes. De onzekerheid blijft, maar de hoofdcoach ziet in Duitsland wel eensgezindheid over de te varen koers in een van de grootste competities van Europa.