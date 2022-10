Pijnlijke nederlaag Van der Voort in Gibraltar Darts Trophy, Van Duijvenbode naar derde ronde

Van Duijvenbode (30) mag zich gaan opmaken voor de achtste finales op zondag. Datzelfde geldt voor zijn landgenoot Wesley Plaisier (32), die eerder op zaterdag wist te stunten en met 6-3 won van de Engelsman Dave Chisnall.

Danny Noppert (31) was op weg naar een simpel ogende zege op Ryan Joyce. De Nederlander leek aan één break voldoende te hebben, maar zag Joyce bij 5-4 langszij komen. Noppert miste bij 74 vervolgens de finish, terwijl Joyce aan één pijl voldoende had voor de overwinning: 6-5.

Pijnlijke middag Van der Voort

Een zeer ontspannen gooiende Vincent van der Voort sloot tegen Aspinall het middagprogramma af. In een mum van tijd liep hij uit naar 5-0, waarna Aspinall dan toch ook een leg greep. Van der Voort was er flink door van slag en zag zijn opponent met onder anderen een finish van 121 net zo snel terugkomen tot 5-5 als hij zelf op 5-0 was gekomen. In de allesbeslissende leg kwam hij de door Aspinall uitgedeelde klappen niet meer te boven. Even leek de Nederlander nog weg te komen met zijn ineenstorting toen Aspinall 25 niet wist uit te gooien, maar doordat Van der Voort zelf niet profiteerde was de ommekeer- ondanks 7 gemiste matchdarts van ’The Dutch Destroyer’ - alsnog compleet: 6-5.

Michael van Gerwen mag zaterdagavond proberen zich in Gilbraltar naar de achtste finales te gooien, net als onder anderen Gerwyn Price en Dimitri van den Bergh. De Gibraltar Darts Trophy is een van de dertien toernooien op de PDC Pro Tour.