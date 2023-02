Na sterke start van 2023 volgt tweede klap in één week tijd voor FC Barcelona

FC Barcelona kreeg donderdag ook al een tegenvaller te verwerken. Manchester United schakelde de Catalanen uit in de Europa League dankzij een 2-1-overwinning in Engeland.

De Catalanen stelden eigenlijk de hele wedstrijd teleur in Zuid-Spanje. De koploper creëerde weinig en kwam na 24 minuten zelfs op achterstand. Spits El Bilal Touré schoot hard binnen via de onderkant van de lat na een steekpass van de Colombiaan Luis Suárez. Het was het achtste tegendoelpunt voor Marc-André ter Stegen in de competitie dit seizoen en het tweede van dit kalenderjaar.

Bekijk hier de 1-0 van Almeria:

Barcelona bleef moeite houden met het creëren van een kans en schoot pas in de slotfase voor het eerst op doel. Ook Frenkie de Jong, die weer een plek op het middenveld had gekregen, had de oplossing niet. Zo leed Barcelona zijn tweede competitienederlaag van dit seizoen.

"Ik ben heel boos, want ik denk dat we onze slechtste wedstrijd van het seizoen speelden"

Real Madrid speelde zaterdag al gelijk tegen stadgenoot Atlético Madrid (1-1). ’Barça’ houdt een voorsprong van 7 punten op Real. Almería stijgt door de onverwachte overwinning vier plaatsen en staat nu vijftiende.

Xavi

Barcelona-coach Xavi was na afloop niet te spreken over zijn ploeg. „Ik ben heel boos, want ik denk dat we onze slechtste wedstrijd van het seizoen speelden”, zei hij tegen Movistar. „Vooral in de eerste helft. We konden de bal niet rondspelen, we misten intensiteit en snelheid en dat op een dag waarop we het niet mochten verprutsen.”

Xavi wist ook dat zijn ploeg vooral had verzuimd om verder uit te lopen op rivaal Real Madrid. „Het was een gouden kans en het liep heel slecht voor ons af. Geen excuses. We lieten niet de passie zien die nodig is om de wedstrijd te winnen. In de tweede helft wel, maar zij verdedigden heel goed.”

De coach kreeg in de tweede helft geel wegens commentaar en moet net als Gavi en Rahinha, die beiden geel kregen, de volgende competitiewedstrijd tegen Valencia missen. Barcelona speelt eerst donderdag uit tegen Real Madrid in het bekertoernooi.

