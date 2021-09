Uitstekende start voor Jong Oranje in EK-kwalificatiereeks

Joshua Zirkzee zette Nederland na ruim een half uur op voorsprong. De spits van Anderlecht scoorde na slecht uitverdedigen bij. Op slag van rust schoot Jurgen Ekkelenkamp de 2-0 binnen, uit een voorzet van Mitchel Bakker. In de 55e minuut werd het 3-0 door Brian Brobbey. Hij tikte in na een voorzet van Zirkzee, die door de Moldavische verdedigers compleet werd gemist.

„Het is nog een beetje wennen voor ons”, zei aanvoerder Sven Botman bij ESPN. „Het is een nagenoeg nieuwe, zeer jonge groep. Een beetje speels nog. Maar we hebben nog zo’n anderhalf jaar voor het EK begint. Maar het is natuurlijk prima om met een overwinning van 3-0 te beginnen. Misschien hebben we iets te veel kansen weggegeven, maar we mogen tevreden zijn.”

De eindronde wordt in 2023 in Georgië en Roemenië gehouden. Er doen zestien landen mee, waaronder de automatische gekwalificeerde gastlanden. De groepswinnaars en de beste nummers 2 plaatsen zich rechtstreeks. De volgende wedstrijd van Jong Oranje is begin oktober uit tegen Zwitserland. Bij het vorige EK haalde Nederland de halve finale.