Ook hommeles bij de Belgen

Ruud Vormer speelt bij het in België als veel te ’machtige’ geziene Club Brugge. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Niet alleen in Nederland zorgen de beslissingen over de beëindiging van de competitie en indeling voor het nieuwe seizoen voor veel onenigheid, maar ook in België liggen de clubs overhoop. Grootste twistappel is ook bij onze zuiderburen de promotie/degradatie. Vanmiddag beslissen de Belgische profclubs, daar zijn er nog 23 van, hoe de huidige impasse moet worden opgelost.