AZ zegt ’nee’ tegen KNVB

„We vinden het teleurstellend dat we nu genoodzaakt zijn om in deze crisis op deze manier kenbaar te moeten maken dat we niet akkoord gaan met de wijze waarop het bestuur Betaald Voetbal de toebedeling van de Europese tickets tot stand heeft gebracht”, aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ.

„Wij hebben op de achtergrond al weken getracht om meerdere scenario’s uit te werken, dit om de situatie waar we nu in beland zijn te voorkomen. Zo hebben wij bij ‘scenario 2’, het uitspelen van de competitie, het voorstel gedaan om met een beperkt aantal wedstrijden toch tot een besluit op sportieve gronden te kunnen komen.”

Bij ‘scenario 3’, het stopzetten van de competitie, gaf AZ de KNVB het advies om daar juist direct mee aan de gang te gaan. „We hebben hierbij ook steeds de afgesproken weg bewandeld, waarbij solidariteit en compensatie gedurende het hele traject zwaar hebben gewogen. Onze voorstellen zijn echter onbeantwoord gebleven.”

Draagvlak

Eenhoorn verbaast zich over de manier van zaken doen bij de KNVB. „AZ heeft vrijdagmiddag verzocht om net als bij promotie/degradatie eerst draagvlak voor de exacte wijze van invulling te onderzoeken. Maar de KNVB heeft dit direct afgewezen. De KNVB vroeg dat draagvlak vrijdagmiddag wél als het gaat om het besluit om promotie/degradatie. We beraden ons op deze situatie.”

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot vrijdagmiddag dat er geen clubs degraderen uit of promoveren naar de hoogste voetbalklasse. Dat was vooral goed nieuws voor RKC en ADO Den Haag, de hekkensluiter en nummer 17 van de eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap, de nummer 1 en 2 van de eerste divisie, liepen hierdoor promotie mis.

Coronavirus

Het bestuur betaald voetbal moest een beslissing nemen omdat het seizoen in het betaalde voetbal vanwege het coronavirus niet meer kan worden uitgespeeld.