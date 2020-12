Diego Costa op eigen verzoek per direct weg bij Atlético Madrid

Costa begon in 2006 als 17-jarige bij Atlético. Tussendoor voetbalde de in Brazilië geboren Spanjaard voor vele andere clubs en ook keerde hij geregeld weer terug bij de Madrileense club. Voor het laatst was dat in de zomer van 2017 na een dienstverband bij Chelsea.

Costa speelde 215 officiële wedstrijden voor Atlético. Daarin scoorde hij 83 keer en gaf hij 36 maal een assist. Met Atlético won Costa de landstitel (2014), Spaanse beker (2013), de Europa League (2018) en twee keer de Europese Supercup (2010 en 2018).