Premium Het beste van De Telegraaf

Jurering in shorttrack gefileerd: ’Het is een schande!’ Koreaanse media tijdens Spelen furieus over voorkeursbehandeling China

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Daeheon Hwang in actie op de 1000 meter met links van hem Sjinkie Knegt. Ⓒ ANP/HH

PEKING - Zuid-Korea is furieus over de manier van jurering tijdens de shorttrack-races op deze Winterspelen. Media en vele kijkers in het thuisland spuwen vuur over de voorkeursbehandeling die thuisland China in hun ogen krijgt. Korea behoort tot de toplanden in deze sport, maar de media laat weten dat ook de kijkers en lezers thuis zich ernstig benadeeld voelen. ,,Het is een schande!”, klinkt het.