Boksers Fury en Wilder vechten alleen met publiek

De Brit Fury en de Amerikaan Wilder zouden in juli in Las Vegas voor de derde keer tegen elkaar vechten. Die wedstrijd is uitgesteld vanwege de uitbraak van het besmettelijke longvirus.

De eerste wedstrijd tussen beide zwaargewichten leverde geen winnaar op. Fury versloeg Wilder in februari met een technische knock-out in de zevende ronde. De recette van die wedstrijd was maar liefst 17 miljoen dollar, zo'n 15,7 miljoen euro.