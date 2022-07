Nadal knokt zich via vijfsetter naar laatste vier Wimbledon

Fritz, de nummer 14 van de ATP-ranking, begon zeer moeizaam aan de wedstrijd en moest direct een break toestaan. Maar hij herstelde zich knap van die vroege achterstand. Hij won uiteindelijk zelfs vijf games op een rij en draaide zo de 1-3 achterstand om naar 6-3.

Nadal, 36 jaar inmiddels, had ondertussen last van fysieke problemen en liet de fysiotherapeut een paar keer de baan op komen. Zijn buikspieren speelden hem parten tijdens met name zijn opslag. Toch bleef Nadal knap in de wedstrijd.

Hij won de tweede set en had in de vierde set vrijwel continu het voordeel. Hij brak Fritz twee keer, maar kon steeds die break niet vasthouden. Bij 5-4 kwam Fritz voor het eerst op voorsprong en moest Nadal serveren om in de wedstrijd te blijven. Hij kwam op een 0-15 achterstand, maar herstelde zich knap. Vervolgens brak hij Fritz voor de derde keer in set vier en sloeg zich naar een vijfde set.

In deze beslissende set waren er aanvankelijk een stuk minder breaks. Beide spelers kwamen lang amper in de problemen op hun eigen service. Pas bij 3-3 kwamen er kansen op de opslag van Fritz. Nadal had er even voor nodig, maar sloeg uiteindelijk bij de vierde breakkans toe. Zijn werk bleek echter voor ’niets’, want zijn opponent brak direct terug.

Zodoende moest een supertiebreak de doorslag geven. Daarin liep het voor Nadal op rolletjes, want hij pakte razendsnel een ruime voorsprong van 5-0. Fritz knokte zich nog wel terug naar 5-3, maar verprutste zijn comeback met een afzwaaiende backhand. Vervolgens denderde Nadal door en gaf hij zichzelf zes matchpoints, waarvan hij de tweede benutte.

Kyrgios kent eenvoudigere kwartfinale

In de halve eindstrijd moet Nadal zien af te rekenen met Nick Kyrgios, die zich een stuk sneller plaatste. De 27-jarige Australiër versloeg in zijn kwartfinale op het Londense gras de Chileen Cristian Garin na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets 6-4, 6-3 en 7-6 (5).

Voor de Australiër is het zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi. Op Wimbledon was bij zijn eerste deelname in 2014 de kwartfinale het eindstation. Nadien raakte hij in zes verdere deelnames nooit voorbij de vierde ronde (2015 en 2016). Ook tijdens andere grandslamtoernooien reikte hij nooit tot in de halve finales.

Kyrgios liet op Wimbledon eerder van zich spreken door zijn gedrag in zijn derderondewedstrijd tegen Stefanos Tsitsipas. Daarbij zocht hij de confrontatie op met de wedstrijdleiding. Hij kreeg een boete van 4.000 dollar (3.840 euro) opgelegd voor onsportief gedrag. Kyrgios moet zich volgende maand in zijn thuisland ook voor de rechter verantwoorden op beschuldiging van mishandeling.