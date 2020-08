Positief coronageval bij Team Sunweb

Team Sunweb benadrukt in een verklaring dat de betreffende medewerker in de afgelopen maanden niet in direct contact is geweest met andere stafleden of wielrenners van de ploeg. Hij zit nu in thuisquarantaine. De persoon in kwestie vertoonde de afgelopen periode geen ziekteverschijnselen, waardoor hij ook niet in aanmerking kwam voor regelmatige tests buiten de gebruikelijke testen om.

„Ons medische team zal de situatie blijven volgen en bepaalt wanneer hij weer bij ons terug kan keren”, stelt Team Sunweb in een statement. De wielerploeg geeft verder aan er voorstander van te zijn, ook bij koersen die niet deel uitmaken van de UCI WorldTour, vaker te testen.

„De belangrijkste functie van een ’pretest’ is om de wielerwereld zo vrij van corona te houden als mogelijk. Al vroeg in het seizoen is het nut van die testen bewezen. Wij blijven werken met twee testen, eentje zes dagen voor het begin van een wedstrijd en dan nog eens eentje drie dagen later.”

De wielerwereld probeert, nu het wielerseizoen afgelopen weekeinde is hervat met de Strade Bianche, in een soort van bubbel te leven. Op die manier hopen de betrokken partijen de komende koersen door te kunnen laten gaan. Zo staat zaterdag de Italiaanse klassieker Milaan-Sanremo op het programma en wordt de Ronde van Frankrijk vanaf zaterdag 29 augustus verreden.