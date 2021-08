Jetze Plat begint met goud perfect aan jacht op paralympische hattrick

In de vroege Japanse morgen was hij – net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro – ongenaakbaar. Met een tijd van 57 minuten en 51 seconden liet hij zijn eerste achtervolger, de Oostenrijker Brungraber, twee minuten achter zich en de Italiaan Achenza op ruim vier minuten. Hij wist dat hij torenhoog favoriet was, maar waakte voor onderschatting.

,,Gelukkig had ik voorafgaand wel die focus, omdat je ook weet dat je zomaar materiaalpech kunt krijgen. Of wat als je een foutje maakt? Het is zo’n tricky parcours, waarbij je een hek in kunt rijden (wat één van de deelnemers overkwam, red.), moet uitkijken voor een slechte U-turn of even kan wegglijden, je moet continu blijven oppassen.”

"Ik schudde het vermogen als het ware zo uit mijn mouw"

Maar niets van dat alles overkwam Plat. ,,Bij het zwemmen lag ik meteen al goed voor, ik voelde dat mijn halen goed waren. En met wheelen ben ik sterker dan mijn concurrent Giovanni Achenza. Ik schudde het vermogen als het ware zo uit mijn mouw. Ook bij het handbiken reed ik voor mijn gevoel zó onder controle en zag ik dat ik toch steeds verder uitliep.” Geert Schipper, tijdens de Spelen van Rio de Janeiro tweede achter Plat, eindigde dit keer als vier. Bij de vrouwen werd Margret IJdema zevende.

Het podium van links naar rechts: Florian Brungraber uit Oostenrijk, Jetze Plat en de Italiaan Giovanni Achenza. Ⓒ REUTERS

Handbiken

Plat, geboren met onvolgroeide benen, is de enige die de triatlon combineert met de wegwedstrijd en tijdrit in het handbiken. In de meest recente wedstrijden was hij ongeslagen. ,,De meeste concurrenten heb ik aan het werk gezien, behalve de Amerikanen. In de tijdrit verwacht ik de meeste competitie. Dat is een zwaar parcours en dan zijn de lichtere jongens in het voordeel.”

Plat, die als hobby motorcrossen heeft en vorig jaar door een val en een scheurtje in de nekwervel enige tijd uit de roulatie was, werkte in de tussentijd aan een nieuwe fiets. ,,Met Frank Jol. De hele rugleuning is van carbon én helemaal op maat gemaakt. Dat sluit beter aan op mijn lichaam. De fiets is lichter en de aerodynamica verbeterd. Op deze fiets ben ik ook wereldkampioen geworden.”