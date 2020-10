Buitenlandse media over recordzege Ajax op ’kroegelftal’ van VVV

Lassina Traoré is met vijf doelpunten de grote man bij Ajax. VVV-keeper Delano van Crooij zit er verslagen bij. Ⓒ ANP

De recordzege (0-13) van Ajax in Venlo tegen het plaatselijke VVV is ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. De buitenlandse media pakken volop uit met het historische optreden van de Amsterdammers in de Eredivisie.