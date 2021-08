Stade Rennes kijkt verder dan Ajax-speler Edson Álvarez en haalt andere middenvelder

Stade Rennes was de afgelopen maanden op zoek naar een verdedigende middenvelder. Edson Álvarez van Ajax stond hoog op het verlanglijstje van de club uit Frankrijk. Stade Rennes had zo’n 20 miljoen euro over voor de Mexicaan. Maar voor directeur voetbalzaken Marc Overmars was een vertrek van Álvarez onbespreekbaar.

Volgens Franse en Duitse media heeft Stade Rennes de 26-jarige Santamaria voor 14 miljoen euro overgenomen.