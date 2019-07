Sport Kort: Britse hoop Edmund geeft zege uit handen

20.05 uur Kyle Edmund, bij de afwezigheid van Andy Murray in het enkelspel de tennishoop van het Britse publiek, is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als 30e geplaatste Edmund gaf tegen Fernando Verdasco op Centre Court een zeker lijkende zege uit handen: 4-6 4-6 7-6 (3) 6-3 6-4. Edmund stond na een uur en drie kwartier met 6-4 6-4 3-0 voor.

17.23 uur: Karolina Pliskova heeft binnen een uur de derde ronde bereikt op Wimbledon. De als derde geplaatste Tsjechische tennisster liet Monica Puig uit Puerto Rico vrijwel kansloos. Vooral in de eerste set, die amper 20 minuten duurde, was het kwaliteitsverschil groot: 6-0. In de tweede set gaf de nummer 52 van de wereldranglijst beter partij, maar Pliskova bleef domineren: 6-4.

15.19 uur: Team Sunweb heeft vlak voor de start van de Ronde van Frankrijk het contract met de Nederlandse wielrenner Cees Bol opengebroken. De 23-jarige Zaandammer wordt beloond voor zijn goede start van zijn debuutjaar en tekent een contract tot het eind van 2021 bij Sunweb.

15.04 uur: Menno Koch verlaat NAC en speelt per direct bij Eupen. De 24-jarige middenvelder tekent een contract voor drie jaar bij de club uit de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Hij had nog een lopende verbintenis in Breda.

14.32 uur: Beachvolleybalster Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben met moeite de achtste finales van het WK in Hamburg gehaald. Het Nederlandse koppel rekende in de eerste ronde van de knock-outfase in drie sets af met de als vijftiende geplaatste Amerikaansen Kelley Larsen en Emily Stockman.

13.18 uur: Met nog iets meer dan een jaar te gaan voor het begin van de Olympische Spelen liggen de bouwers van het olympisch stadion in Tokio goed op schema. De arena is voor 90 procent klaar en opent in december voor het eerst zijn deuren. Media kregen woensdag een rondleiding in het omgerekend 1,1 miljard euro kostende complex, dat plaats biedt aan 60.000 toeschouwers.

12.18 uur: Atletico Madrid versterkt zich met de Braziliaan Felipe. De centrale verdediger komt overtvan FC Porto en tekent donderdag in de Spaanse hoofdstad een contract voor drie jaar. Felipe traint meteen mee zodra de verbintenis is ondertekend.

12.02 uur: Technisch directeur Victor Anfiloff vertrekt bij de badmintonbond. Hij heeft zijn werkgever laten weten terug te keren naar de Nevobo, de volleybalbond. „Het was een moeilijk besluit om weg te gaan bij Badminton Nederland, maar bondscoach worden bij het beachvolleybal in een olympisch jaar is voor mij een droombaan en een kans die ik niet kon laten lopen”, zegt de Australiër. Anfiloff was sinds oktober 2018 in dienst bij de badmintonbond. Eerder al werkte hij negen jaar bij de Nevobo.

10.11 uur: De eerste loting van de TOTO KNVB-beker van dit seizoen vindt plaats op een bijzondere locatie. De balletjes gaan rollen op het FOX Sports & Eredivisie VoetbalFestival, komende zaterdag in de Utrechtse Jaarbeurs. De loting voor de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker, waaraan uitsluitend amateurclubs deelnemen, is slechts van een van de vele activiteiten op de speciale dag voor jonge voetbalfans. In de Jaarbeurs zijn alle achttien Eredivisie-clubs aanwezig. Meerdere Eredivisie-spelers – onder wie Urby Emanuelson, Gyrano Kerk (beiden FC Utrecht), Kenneth Vermeer (Feyenoord) en Lex Immers (ADO Den Haag) – hebben hun medewerking toegezegd. Er zijn tal van activiteiten, waaronder het Open NK Panna Knock-out, een demonstratie van baltovenaar Soufiane Touzani en demonstraties in dovenvoetbal en amputatievoetbal.

Ajax won afgelopen seizoen de KNVB-beker. Ⓒ Hollandse Hoogte

07.36 uur: Mexico heeft zich geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Midden- en Noord-Amerika. Het land won in de halve eindstrijd met 1-0 van Haïti. De zege kwam moeizaam tot stand. Pas in verlenging scoorde Raúl Jiménez uit een strafschop. Bij Mexico zat de weer fitte PSV’er Erick Gutierrez op de bank.