Max Verstappen baalt als stekker: ’Bij mooie race nog steeds boos’

Stroll kwam in de slotfase tot een tijd van 1.47,765. Verstappen (Red Bull) bleef daar een kleine drie tienden boven. De Mexicaan Sergio Pérez maakte het succes van Racing Point compleet met de derde tijd.

De Formule 1-coureurs ondervonden zaterdag last van de hevige regen. Op het circuit nabij Istanbul ligt nieuw asfalt dat spiegelglad was geworden. Daardoor werden er tijden gereden die onvergelijkbaar waren met die van vrijdag in de eerste twee vrije trainingen. Toen was Verstappen met 1.28,330 nog de snelste van de dag. De Mercedessen hadden het lastig met de zesde tijd voor Lewis Hamilton, de Brit die zondag zijn zevende wereldtitel hoopt binnen te halen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas realiseerde de negende tijd.

Max Verstappen in actie op de natte baan. Ⓒ AFP

Verstappen was op de regenbanden oppermachtig, maar kwam in de slotfase - toen vrijwel iedereen op de intermediates overstapte - net tekort. Hij baalde na afloop als een stekker, ook omdat hij in elk van de drie vrije trainingen de snelste was geweest.

„Het ging echt slecht op de intermediates, terwijl het op de regenbanden juist makkelijk en goed liep”, aldus Verstappen tegenover Ziggo Sports.

Lance Stroll (links) en Max Verstappen praten na. Ⓒ AFP

„Ik had het op de wets ook niet gered, denk ik, maar ik had nu helemaal geen grip aan de voorkant. De auto stuurde amper in. In bocht zeven verloor ik zes tienden ten opzichte van mijn ronde daarvoor, op de regenbanden. Ik baal. Daarom ben ik gewoon boos. Iedereen zegt: morgen in de race misschien dit of dat, maar we hadden vandaag gewoon op pole moeten staan. Ook al rijd ik zondag een mooie wedstrijd, dan baal ik nog steeds. Dit is gewoon echt klote.”