Uitzondering Dakar Rally: speciale chartervluchten naar Djedda

ASO krijgt de vluchten naar Saudi-Arabië omdat het toestemming heeft van het ministerie van Sport. Het land wil graag dat de beroemde woestijnrally, die voor de tweede keer in het Midden-Oosten is, doorgaat. De rally begint op 3 januari en duurt tot en met 15 januari. Er hebben zich ook weer Nederlanders ingeschreven, maar wel minder dan in voorgaande jaren.

De Franse organisatie, dezelfde als van de Tour de France, heeft alle deelnemers een brief gestuurd om ze gerust te stellen. Ze kunnen zich aanmelden voor een chartervlucht.

De voertuigen, in totaal 679 stuks, zijn begin december ingescheept in Marseille en zullen als het goed is vlak voor de jaarwisseling aankomen in de haven van Djedda. De trucks van Kamaz, die al jaren de rally domineren, zijn in konvooi van Rusland onderweg naar Saudi-Arabië.

Bekende Nederlandse deelnemers zijn Bernhard Ten Brinke, Erik van Loon en de broers Tim en Tom Coronel bij de auto's.