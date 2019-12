De Randamie heeft niets met types als McGregor

,,Ik moet lachen om de dingen die hij doet. Hij heeft al zoveel mensen beledigd, maar snapt niet dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Hoe gaat hij zijn daden later bijvoorbeeld aan zijn kinderen uitleggen? Hoe kan hij ze na alles wat hij heeft gedaan nog corrigeren als ze iets stouts doen? Ik heb altijd respect voor mijn tegenstanders”, verklaart De Randamie.

„Iedereen die de ballen heeft om een ring of kooi in te stappen, verdient dat. Ik wil bovendien een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. Het gaat in mijn ogen ook niet alleen om het resultaat, maar ook om het proces, dat twee mensen er alles aan doen om hun vechtkunst te representen en de beste willen zijn. Dat vind ik mooi.”

Lees hier de hele reportage met UFC-vechtster Germaine de Randamie