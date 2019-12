Ten Hag moet scherven snel bijeenrapen

Een enorme dreun voor Hakim Ziyech en Ajax. De Amsterdammers kennen een zeer frustrerende avond in de ArenA. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - PSV en Feyenoord zouden er een moord voor doen: overwintering in de Europa League. Maar voor Ajax is de plaatsing voor de knock-outfase van het B-toernooi niets meer dan een dreun. Erik ten Hag en zijn spelers hadden tegen Valencia in de kolkende Johan Cruijff ArenA aan één punt genoeg om zich weer bij de Champions League-elite, de crème de la crème van Europa te voegen, maar faalden jammerlijk: 0-1.