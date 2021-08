Australische olympiërs misdragen zich: vernielde kamers en problemen in vliegtuig

Video

‘‘B&B Vol liefde’-Debbie heeft groot probleem!’

Het is de kijkcijferhit van dit moment: B&B Vol liefde, iedere maandag tot en met donderdag te zien op RTL4. In het programma worden zes excentrieke bed en breakfast-eigenaren gevolgd in hun ultieme zoektocht naar een partner. Eva van Riet volgt de serie op de voet en bespreekt met Karlijn Berno...