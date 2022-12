Premium Het beste van De Telegraaf

Angstig Oranje in Qatar ondermaats, maar dodelijk effectief Het WK van Oranje: alleen Louis van Gaal pakte de spotlights

Door Mike Verweij & Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Memphis Depay wordt totaal verrast door bondscoach Louis van Gaal, die op de persconferentie aankondigt dat hij en zijn spits ’elkaar op de mond zoenen’. Depay wil daar echter niets van weten. Ⓒ Remé Bouwmn

Van de waardering die Oranje door de jaren heen kreeg vanwege het aanvallende, dominante spel op EK’s en WK’s is dankzij het doodsaaie reactievoetbal van Louis van Gaal weinig over. Het angstige Nederland speelde op het WK in Qatar ondermaats en reikte slechts tot de kwartfinale, omdat het in de makkelijkste groep van allemaal zat en het hele toernooi dodelijk effectief was. Niet Oranje, maar de bondscoach pakte de spotlights, waarmee hij de aandacht afleidde van het overboord kieperen van de Hollandse School.