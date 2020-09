Guus Til wil via Freiburg naar EK

De nummer acht van de na de coronabreak afgemaakte Bundesliga was niet de enige club die de voormalige aanvoerder van AZ wilde inlijven. Ook PSV, Feyenoord en Rangers FC meldden zich bij de middenvelder en zijn zaakwaarnemers Bert van Dun en Fulco van Kooperen. Het sportieve verhaal van Freiburg sprak Til echter het meest aan. Met zijn loopvermogen lijkt spelen in de Bundesliga hem op het lijf geschreven.

Voor de Amsterdammer komt er met de overstap vanuit Rusland naar Duitsland een einde aan een moeizame periode. Til kreeg bij Spartak Moskou met een trainerswissel te maken en ook de technisch directeur die hem had gehaald vertrok. De roemruchte club uit Moskou eindigde vorig seizoen op de beschamende zevende plaats. Inmiddels gaat het beter en staat Spartak na vijf duels in de nieuwe competitie tweede, één punt achter koploper Zenit.

Til debuteerde in maart 2018 tijdens een oefenduel met Portugal (in Geneve) in Oranje, maar verloor zijn plek in de selectie. Door veel en goed te spelen in de Bundesliga hoopt hij zich in de kijker te voetballen voor EURO 2020 dat vanwege corona is verplaatst naar 2021. De Nederlander staat tot 2023 onder contract bij Spartak Moskou, maar speelt dus in principe tot en met de zomer van 2022 in Duitsland.