Sport kort: Van der Poel ontvangt schaatsoscar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schaatsoscar opnieuw naar Nils van der Poel

20.53 uur: Nils van der Poel is net als vorig jaar beloond met de Oscar Mathisen Award. De Zweedse schaatser kreeg de trofee voor zijn overwinning op de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Peking. Van der Poel was op die afstand een klasse apart met een nieuw wereldrecord (12.30,74). In Peking had hij 14 seconden voorsprong op Patrick Roest, de winnaar van het zilver.

Van der Poel schreef in Peking ook de 5 kilometer op zijn naam. Ook daar eindigde Roest met het zilver.

Vorig jaar ging de zogenoemde schaatsoscar ook al naar Van der Poel. Destijds ontving hij de trofee naar aanleiding van zijn wereldtitel en wereldrecord op de 10 kilometer bij de WK afstanden in Heerenveen.

De Oscar Mathisen Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de schaatser die een bijzondere prestatie heeft neergezet. Kjeld Nuis is de laatste Nederlander die de award in ontvangst mocht nemen op basis van zijn prestaties in het seizoen 2018/2019.

Tweevoudig ritwinnaar Vos niet meer van start in Giro Donne

12:36 uur Marianne Vos is donderdag niet meer van start gegaan in de Giro Donne. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma, boekte woensdag nog haar tweede ritzege. "Ik ben blij met mijn twee overwinningen. Ik ga me nu opladen voor de volgende doelen", liet ze via haar ploeg Jumbo-Visma weten.

Vos start normaal gesproken op 24 juli in de Tour de France voor vrouwen.

De zesde etappe van de Giro Donne eindigt donderdag met de beklimming van de Passo del Maniva. Annemiek van Vleuten heeft de leiding in de rittenkoers die nog tot en met zondag duur

EK wielrennen in 2024 in Belgisch Limburg

12:32 uur De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2024 gehouden in Belgisch Limburg. De Europese wielrenunie UEC meldde donderdag dat Heusden-Zolder en Hasselt respectievelijk start- en finishplaats zijn voor de wedstrijden voor mannen en vrouwen, die van 11 tot en met 15 september worden gehouden.

Aan de start komen renners uit de categorieën elite, onder 23 en junioren op zowel de wegrace als de tijdrit. Dit jaar is de Europese titelstrijd in augustus in München op een gecombineerd EK, met ook sporten als atletiek en turnen. Volgend jaar is er een reguliere editie met de provincie Drenthe als gastheer.

PETER VAN LEEUWEN (LLA)

Heerenveen treft FC Utrecht na afhaken tegenstander door corona

11:33 uur Sc Heerenveen neemt het vrijdag in Jubbega in een oefenwedstrijd op tegen FC Utrecht. De Friezen zouden eigenlijk het Duitse TuS Blau-Weiß Lohne treffen, maar die club heeft afgezegd wegens coronagevallen in de selectie.

„Heerenveen is blij dat er na de afzegging van TuS Blau-Weiß Lohne met FC Utrecht een vervangende tegenstander is gevonden. De club is de organisatie van het evenement dankbaar dat alles door kan gaan, ondanks de late wijzigingen”, meldt de Friese club.

Oefenduel Roda JC nu zonder publiek wegens veiligheidsrisico’s

10:53 uur Roda JC moet volgende week vrijdag een oefenwedstrijd tegen de Duitse club Fortuna Köln zonder publiek afwerken. De lokale driehoek heeft verboden dat fans de wedstrijd bijwonen, waardoor het duel in Keulen nu achter gesloten deuren gespeeld gaat worden.

Afgelopen weekend moest Roda JC al een vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht schrappen. „Het veiligheidsrisico zit in mogelijke supportersbewegingen van de bezoekende club. Extra politie-inzet hierop is niet wenselijk. Wij kunnen niet anders dan het duel afgelasten”, zei burgemeester Petra Dassen van de gemeente Kerkrade.

Roda JC eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie.