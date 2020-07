Honderden miljoenen op het spel voor US Open en Roland Garros

Rafael Nadal heeft Roland Garros al twaalf keer gewonnen. Ⓒ ANP/HH

Wanhoop in New York, hoop in Parijs: beter kan het niet worden samengevat, het contrast tussen de toenemende twijfels rond de US Open 2020 en het groeiende optimisme waarmee Roland-Garros zijn editie plant. We doorlopen de zeven voornaamste verschillen tussen de twee resterende grand slams van 2020.