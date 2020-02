’Met Matthijs de Ligt zou FC Barcelona sterkere ploeg hebben’

„Nu speelt hij bij een geweldige ploeg. Ik weet niet of hij het goed doet, hoewel we met hem zeker een sterkere ploeg zouden hebben gehad. Maar het verandert niets. We moeten de beslissing van de speler respecteren en we hebben voor iemand anders gekozen en dat is het. In de voetbalwereld moet je beslissingen nemen”, aldus Abidal.

Eric Abidal Ⓒ Hollandse Hoogte

Eerder had Frenkie de Jong zich laten ontvallen dat de De Ligt over enkele jaren welkom is bij FC Barcelona mag komen. „Ik zou dat wel leuk voor hem vinden”, aldus Abidal, „maar ik weet niet of ik dan hier nog werk. Voor nu ben ik zeer tevreden met de verdedigers die we hebben.”