Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Veldrijder Iserbyt blijft bij Pauwels Sauzen - Bingoal

19.16 uur: De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft zijn contract bij de ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal verlengd tot eind 2026. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst maakt al sinds 2016 deel uit van het team en was in die tijd succesvol met onder meer een Europese titel en eindzeges in de wereldbeker, Superprestige en X2O Badkamers Trofee. In januari werd de 24-jarige Belg derde op het WK.

"Eli verdient zo’n langlopende overeenkomst", zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. "Deze contractverlenging geeft veel zekerheid voor hem, maar ook voor onze ploeg. Eli is een renner die het seizoen kleur geeft, zeker in de periode dat Van Aert en Van der Poel er niet bij zijn."

Iserbyt kampte afgelopen zomer met rugklachten, maar zegt klaar te zijn om zondag in het Belgische Kruibeke aan het seizoen te beginnen. "Ik richt me vooral op de eerste wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten in oktober. De eerste crossweken zie ik vooral als een periode waarin ik verder aan de conditie wil werken, maar crossen winnen blijft heel belangrijk."

Manchester United met Malacia tegen FC Sheriff in Europa League

18.19 uur: Manchester United begint de uitwedstrijd tegen FC Sheriff uit Moldavië in de Europa League met Tyrell Malacia in de basis. De van Feyenoord overgenomen voetballer staat in de verdediging in het elftal van coach Erik ten Hag.

Ten Hag heeft ook een basisplaats ingeruimd voor Cristiano Ronaldo in de aanval. De Portugese vedette vormt de aanval met Jadon Sancho, Bruno Fernandes en de van Ajax overgenomen Braziliaan Antony. Lisandro Martínez, eveneens overgenomen van de Amsterdammers, staat centraal achterin.

Donny van de Beek zit niet in de selectie van de Nederlandse coach.

Manchester United verloor de eerste wedstrijd in de Europa League in eigen huis met 1-0 van Real Sociedad.

Duitse voetbalploeg via Oman naar Qatar

18.18 uur: De Duitse voetbalploeg belegt kort voor het WK in Qatar nog een trainingskamp in Oman. De Duitse voetbalbond DFB meldde donderdag dat bondscoach Hansi Flick met zijn selectie van 14 tot en met 18 november in hoofdstad Masqat verblijft. Op 16 november oefenen de Duitsers daar nog tegen Oman.

Voor Duitsland begint het WK op 23 november met een wedstrijd tegen Japan. Spanje en Costa Rica zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. De laatste speelronde in de Bundesliga voor het WK is in het weekeinde van 12 en 13 november.

James Rodríguez ontbindt contract in Qatar en vertrekt naar Olympiakos

17.13 uur: James Rodríguez keert terug naar Europa. De 31-jarige aanvallende middenvelder uit Colombia heeft zijn contract bij Al Rayyan in Qatar laten ontbinden en vertrekt naar de Griekse club Olympiakos.

Rodríguez voetbalde tot een jaar geleden bij Everton. De topscorer van het WK van 2014 kwam daarvoor uit voor onder meer Real Madrid en Bayern München.

Bij Olympiakos wordt Rodríguez herenigd met de Braziliaan Marcelo, met wie hij samenspeelde bij Real.

Colombiaan Martínez wint Coppa Sabatini

17.04 uur: De Colombiaan Daniel Martínez heeft de Coppa Sabatini gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Italië. De renner van Ineos Grenadiers was de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf. Op de omhooglopende finishstraat hield hij de Noor Odd Christian Eiking en de Fransman Guillaume Martin achter zich.

Martínez was een dag eerder al dicht bij de zege geweest in de Ronde van Toscane, waar de Zwitser Marc Hirschi de beste was. Voor de 26-jarige Colombiaan was het zijn vierde overwinning van dit seizoen. Eerder werd hij tijdritkampioen van zijn land en won hij een rit en het eindklassement van de Ronde van Baskenland.

Martínez, woonachtig in Toscane, was een van de renners die in de slotronde aansloot bij de ontsnapte Rus Aleksandr Vlasov. Met z’n vijven bereikten ze de finish in Peccioli. Op een minuut volgde een tweede groep, waarvan de Italiaan Vincenzo Albanese de sprint won om plaats zes.

Giroud en Dembélé in Franse selectie voor Nations League

15.59 uur: Aanvallers Olivier Giroud en Ousmane Dembélé zijn door de Franse voetbalbondscoach Didier Deschamps geselecteerd voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, tegen Oostenrijk en Denemarken. De bijna 36-jarige Giroud wordt daarmee beloond voor zijn goede seizoensstart bij AC Milan. Dembélé, die bij FC Barcelona voetbalt, werd in juni vorig jaar voor het laatst opgeroepen.

Deschamps mist de nodige spelers. Spits Karim Benzema van Real Madrid heeft een dijbeenblessure en middenvelder Paul Pogba van Juventus herstelt van een knieoperatie. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor het WK, dat halverwege november in Qatar begint.

Verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain en Bayern München-spelers Kingsley Coman en Lucas Hernández zijn ook niet inzetbaar in de Nations League.

Frankrijk staat in groep 1 van de A-divisie van de Nations League op de laatste plaats en heeft daarom tegen Oostenrijk en Denemarken goede resultaten nodig om degradatie te voorkomen. Vorig jaar won Frankrijk, dat regerend wereldkampioen is, de Nations League nog.

Brentford-spits Toney voor het eerst in Engelse selectie

15.46 uur: Aanvaller Ivan Toney van Brentford maakt voor het eerst deel uit van de Engelse voetbalselectie. Bondscoach Gareth Southgate heeft de 26-jarige spits opgeroepen voor de laatste groepswedstrijden in de Nations League, tegen Italië (in Milaan) en Duitsland (op Wembley) op respectievelijk 23 en 26 september. Toney maakte dit seizoen in zes wedstrijden al vijf doelpunten in de Premier League.

Vorig seizoen scoorde de Engelsman twaalf keer op het hoogste niveau in Engeland, een jaar eerder had hij met 31 goals een belangrijk aandeel in de promotie van Brentford naar de Premier League. „We houden Ivan al lang in de gaten”, zei Southgate, die Toney onder meer roemt om zijn kopkracht. „Zijn vorm en zijn kwaliteiten, niet alleen wat betreft het maken van doelpunten, zorgen ervoor dat hij een streepje voor heeft op andere spelers die we konden kiezen.”

De Engelse selectie bestaat uit 28 spelers. Southgate riep met Harry Maguire, Luke Shaw, Ben Chilwell en Kalvin Phillips enkele spelers op die bij hun clubs weinig speeltijd krijgen. „Maar ze waren en zijn voor ons belangrijke spelers. Het is geen perfecte situatie, maar tot aan het WK in Qatar staan nog heel wat wedstrijden op het programma”, aldus de bondscoach, die vanwege het recente overlijden van koningin Elizabeth geen persconferentie gaf om zijn selectie toe te lichten.

PEC Zwolle speelt uitwedstrijd zonder publiek na wangedrag fans

15.14 uur: PEC Zwolle moet de eerstvolgende uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie spelen zonder eigen supporters. Dit heeft de onafhankelijke aanklager betaald voetbal besloten na wangedrag rond de voorlaatste Eredivisiewedstrijd van PEC van vorig seizoen, bij Sparta Rotterdam. Door de 2-0-nederlaag degradeerde de club uit Zwolle naar de eerste divisie.

Volgens de aanklager hebben PEC-fans bekers richting het veld en naar supporters van de thuisclub gegooid, staat in een bericht van de KNVB. Vanwege vuurwerk en stoelen richting het veld vanuit Zwolse hoek werd de wedstrijd in de tweede helft even stilgelegd. Ook richtten de uitfans na de wedstrijd vernielingen aan. Daarom speelt PEC op 7 oktober bij FC Dordrecht zonder uitfans.

Verder kreeg de club meerdere boetes van samen 20.000 euro opgelegd voor wangedrag bij meerdere wedstrijden. Ook legde de aanklager een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd zonder publiek op, met een proeftijd van twee jaar.

PEC Zwolle is tegen de straffen in beroep gegaan, maar zonder resultaat.

Turnen ontbreekt volgend jaar op Europese Spelen in Polen

15.05 uur: Turnen ontbreekt op het programma van de Europese Spelen van volgend jaar in Polen. Volgens de Europese gymnastiekbond is in de regio rond Krakau, de stad waar de Europese Spelen worden gehouden, geen geschikte accommodatie te vinden. Turnen en andere gymnastiekdisciplines ontbreken daarom op de derde editie van het Europese sportevenement, van 21 juni tot en met 2 juli 2023.

Bij de Spelen van Bakoe in 2015 en Minsk in 2019 maakte de sport wel deel uit van het programma. „We hebben voor de editie van volgend jaar naar diverse locaties gekeken, maar we konden geen accommodatie vinden die geschikt is voor gymnastiek”, aldus voorzitter Farid Gajibov van de Europese bond.

Bij de eerste editie in Bakoe pakte de Nederlandse turnploeg heel wat medailles. In Polen staan onder meer de ’olympische’ sporten atletiek, judo, boksen, roeien en tafeltennis op het programma, maar ook kickboksen, strandvoetbal, padel en teqball.

Duitse bondscoach houdt deur naar WK open voor Götze en Hummels

14.39 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft Mario Götze en Mats Hummels buiten zijn selectie gelaten voor de komende twee interlands in de Nations League. Dat wil volgens Flick echter niet zeggen dat ze geen kans meer maken op een plek in de WK-selectie. „Ze kunnen nog op de trein springen”, zei de bondscoach bij de presentatie van zijn selectie voor de duels met Hongarije (23 september in Leipzig) en Engeland (26 september op Wembley in Londen).

Flick heeft één debutant opgeroepen, de 20-jarige verdediger Armel Bella-Kotchap. Hij verhuisde afgelopen zomer van VfL Bochum naar de Engelse club Southampton.

Götze bezorgde Duitsland in 2014 de wereldtitel door in de verlenging van de WK-finale tegen Argentinië het enige doelpunt te maken (1-0). De 63-voudig international speelde vijf jaar geleden voor het laatst in de nationale ploeg. Götze kwam weer in beeld bij Flick tijdens zijn periode bij PSV, maar het leidde nog niet tot een terugkeer in het Duitse elftal. De 30-jarige middenvelder keerde afgelopen zomer bij Eintracht Frankfurt wel terug in de Bundesliga. Verdediger Hummels (Borussia Dortmund) speelde vorig jaar op het EK zijn laatste interland. De 33-jarige Hummels maakte deel uit van de ’gouden’ WK-ploeg van 2014.

Duitsland staat in groep 3 van de A-divisie in de Nations League met 6 punten uit drie wedstrijden op de tweede plaats, achter de verrassende koploper Hongarije (7 punten). Europees kampioen Italië heeft 5 punten, Engeland pas 2.

Geopereerde tennisster Halep beëindigt haar seizoen

13.38 uur: Simona Halep komt dit jaar niet meer in actie. De voormalig nummer 1 van de wereld maakte maandag al bekend dat ze een operatie aan haar neus heeft ondergaan, mede omdat ze moeite had met ademen. „Ik weet niet hoelang het herstel gaat duren, maar zeker is dat ik dit jaar geen toernooien meer speel”, schrijft de Roemeense op haar sociale media.

De 30-jarige Halep maakte nog kans op deelname aan de WTA Finals, het slottoernooi van het seizoen met de acht beste tennissters van dit jaar, maar die slaat ze nu zeker over. De tweevoudig grandslamwinnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) overwoog begin dit jaar te stoppen met tennissen als gevolg van fysieke problemen en angstaanvallen. Halep hervond het plezier in de sport echter bij coach Patrick Mouratoglou.

„Ik gaf mezelf één jaar de tijd om terug te keren in de top 10 van de wereld. Binnen een paar maanden had ik mijn doel bereikt”, aldus Halep, die de halve finales haalde op Wimbledon en in augustus het hoog aangeschreven toernooi van Toronto won.

Op de US Open werd de huidige nummer 9 van de wereld echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door een qualifier. „Ik realiseerde me toen dat ik mentaal volledig uitgeput ben. Omdat ik al zoveel jaar problemen heb met ademhalen, besloot ik me te laten opereren aan mijn neus”, aldus Halep, die zegt dat de operatie ook deels esthetisch was. „Het seizoen 2022 is over, maar ik zie iedereen in 2023 weer op de baan.”

Voetbalsters oefenen in aanloop WK tegen Noorwegen in Den Haag

12:23 uur De Nederlandse voetbalsters beginnen de voorbereiding op het WK van volgend jaar met een oefeninterland tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker neemt het op dinsdag 11 oktober in het stadion van ADO Den Haag op tegen de huidige nummer 13 van de wereldranglijst. Noorwegen plaatste zich net als Nederland als groepswinnaar voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Voor de ploeg van Jonker dreigden de play-offs, tot Oranje vorige week in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland in de blessuretijd alsnog scoorde (1-0). Daardoor eindigde niet IJsland, maar Nederland bovenaan in de poule. Op de mondiale ranglijst nemen de ’Leeuwinnen’ de zesde plaats in.

De Noorse vrouwen bleven afgelopen zomer op het EK in Engeland steken in de groepsfase. Ze begonnen het toernooi met een zege van 4-1 op Noord-Ierland, maar verloren daarna met grote cijfers van Engeland (8-0) en ook van Oostenrijk (1-0). Bondscoach Martin Sjögren stapte na het EK op en werd opgevolgd door oud-voetbalster Hege Riise. Ada Hegerberg (Lyon) en Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) zijn de belangrijkste speelsters van Noorwegen.

Op zaterdag 22 oktober vindt in Auckland de loting plaats voor het WK. Jonker is daarbij aanwezig.

Vrouwelijke scheidsrechters Spanje krijgen meer loon na staking

11:37 uur De staking van scheidsrechters in de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen is ten einde. De vrouwelijke arbiters hebben een overeenkomst gesloten met de organisatie van de zogeheten Liga F nadat zij een hoger loon en werkomstandigheden vergelijkbaar met die van de mannelijke scheidsrechters hadden geëist, meldt voetbalbond RFEF. Vorig weekend kon de start van het seizoen niet doorgaan vanwege de staking, waardoor nu pas komend weekeinde de eerste duels worden gespeeld.

De scheidsrechters krijgen vanaf nu 1666 euro per wedstrijd, in plaats van de eerdere 320 euro. Grensrechters verdienden eerst zo’n 160 euro en gaan nu ruim 1000 euro krijgen. Dit is het eerste seizoen dat de hele Spaanse competitie helemaal professioneel is.

Landskampioen FC Barcelona opent het seizoen zaterdag tegen Tenerife.