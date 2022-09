Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Voetbalsters oefenen in aanloop WK tegen Noorwegen in Den Haag

12:23 uur De Nederlandse voetbalsters beginnen de voorbereiding op het WK van volgend jaar met een oefeninterland tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker neemt het op dinsdag 11 oktober in het stadion van ADO Den Haag op tegen de huidige nummer 13 van de wereldranglijst. Noorwegen plaatste zich net als Nederland als groepswinnaar voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Voor de ploeg van Jonker dreigden de play-offs, tot Oranje vorige week in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland in de blessuretijd alsnog scoorde (1-0). Daardoor eindigde niet IJsland, maar Nederland bovenaan in de poule. Op de mondiale ranglijst nemen de ’Leeuwinnen’ de zesde plaats in.

De Noorse vrouwen bleven afgelopen zomer op het EK in Engeland steken in de groepsfase. Ze begonnen het toernooi met een zege van 4-1 op Noord-Ierland, maar verloren daarna met grote cijfers van Engeland (8-0) en ook van Oostenrijk (1-0). Bondscoach Martin Sjögren stapte na het EK op en werd opgevolgd door oud-voetbalster Hege Riise. Ada Hegerberg (Lyon) en Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) zijn de belangrijkste speelsters van Noorwegen.

Op zaterdag 22 oktober vindt in Auckland de loting plaats voor het WK. Jonker is daarbij aanwezig.

Vrouwelijke scheidsrechters Spanje krijgen meer loon na staking

11:37 uur De staking van scheidsrechters in de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen is ten einde. De vrouwelijke arbiters hebben een overeenkomst gesloten met de organisatie van de zogeheten Liga F nadat zij een hoger loon en werkomstandigheden vergelijkbaar met die van de mannelijke scheidsrechters hadden geëist, meldt voetbalbond RFEF. Vorig weekend kon de start van het seizoen niet doorgaan vanwege de staking, waardoor nu pas komend weekeinde de eerste duels worden gespeeld.

De scheidsrechters krijgen vanaf nu 1666 euro per wedstrijd, in plaats van de eerdere 320 euro. Grensrechters verdienden eerst zo’n 160 euro en gaan nu ruim 1000 euro krijgen. Dit is het eerste seizoen dat de hele Spaanse competitie helemaal professioneel is.

Landskampioen FC Barcelona opent het seizoen zaterdag tegen Tenerife.