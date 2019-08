Verstappen: ’We zitten dicht bij Mercedes’

De Limburger zette twee keer de tweede tijd neer, alhoewel er ’s middags weinig werd gereden vanwege de regen.

„We hebben veel dingen uitgeprobeerd. Sommige dingen werkten, andere weer niet. Het is belangrijk om dat allemaal uit te testen, om zo een zo goed mogelijke balans in de auto te krijgen”, legde Verstappen uit.

De Red Bull-coureur ziet zeker kansen op de Hungaroring. „We zien er competitief uit dit weekeinde, maar laten we afwachten hoe het zaterdag en zondag loopt. We zitten dicht bij Mercedes. Ik denk dat zij nog een kleine voorsprong hebben hier. Het is best close allemaal. Het wordt zeker een interessante dag morgen.”